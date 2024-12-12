Дабл-дабл Алперена Шенгюна (26+11) помог «Хьюстону» справиться с «Голден Стэйт» в 1/4 Кубка НБА

«Рокетс» обыграли «Уорриорз» – 91:90.

В составе «Хьюстона » выделился молодой центровой Алперен Шенгюн . На его счету 26 очков, 11 подборов, 5 передач и 3 перехвата. Шенгюн реализовал 10 из 18 бросков с игры и 6 из 7 штрафных.