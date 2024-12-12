Дабл-дабл Алперена Шенгюна (26+11) помог «Хьюстону» справиться с «Голден Стэйт» в 1/4 Кубка НБА
«Рокетс» обыграли «Уорриорз» – 91:90.
В составе «Хьюстона» выделился молодой центровой Алперен Шенгюн. На его счету 26 очков, 11 подборов, 5 передач и 3 перехвата. Шенгюн реализовал 10 из 18 бросков с игры и 6 из 7 штрафных.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем