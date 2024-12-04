«Никс», «Мэджик», «Бакс», «Хоукс», «Рокетс», «Тандер», «Уорриорз» и «Мэверикс» сыграют в плей-офф Кубка НБА
Определились все участники плей-офф Кубка НБА.
В решающей стадии внутрисезонного турнира выступят «Никс», «Мэджик», «Бакс» и «Хоукс» от Востока, а также «Рокетс», «Тандер», «Уорриорз» и «Мэверикс» от Запада.
«Орландо» и «Даллас» заняли 2-е места в группах и получили «уайлд кард» от Восточной и Западной конференций.
Четвертьфинальные встречи состоятся 10 и 11 декабря.
Восток
Милуоки (1-й посев) – Орландо (4)
Нью-Йорк (2) – Атланта (3)
Запад
Оклахома (1) – Даллас (4)
Хьюстон (2) – Голден Стэйт (3).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: CBS Sports
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