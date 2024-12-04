«Никс», «Мэджик», «Бакс», «Хоукс», «Рокетс», «Тандер», «Уорриорз» и «Мэверикс» сыграют в плей-офф Кубка НБА

Определились все участники плей-офф Кубка НБА.

В решающей стадии внутрисезонного турнира выступят «Никс», «Мэджик», «Бакс» и «Хоукс» от Востока, а также «Рокетс», «Тандер», «Уорриорз» и «Мэверикс» от Запада.

«Орландо » и «Даллас » заняли 2-е места в группах и получили «уайлд кард» от Восточной и Западной конференций.

Четвертьфинальные встречи состоятся 10 и 11 декабря.

Восток

Милуоки (1-й посев) – Орландо (4)

Нью-Йорк (2) – Атланта (3)

Запад

Оклахома (1) – Даллас (4)

Хьюстон (2) – Голден Стэйт (3).