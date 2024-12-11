Винс Картер и Трэйси Макгрэйди стали миноритарными владельцами команды НФЛ «Баффало»

Картер и Макгрэйди утверждены в качестве миноритарных владельцев «Баффало».

Члены Зала славы баскетбола имени Нейсмита Винс Картер и Трэйси Макгрэйди входят в число 10 партнеров с ограниченной ответственностью, которые присоединились к группе владельцев команды НФЛ «Баффало ».

Неконтролирующие миноритарные доли были одобрены в среду владельцами команды на зимних собраниях лиги. Это первый случай в истории клуба, когда были добавлены миноритарные владельцы.

Ранее в этом году владельцы команд НФЛ одобрили меру, которая позволяет частным инвестиционным фондам инвестировать в клубы.

Магнаты недвижимости Терри и Ким Пегула купили «Биллс» за 1,4 млрд долларов в 2014 году. Forbes недавно оценил клуб в 4,2 млрд долларов. Пегула сохранят 79-процентный контроль над командой, сообщил Associated Press человек, осведомленный о продаже.