Винс Картер и Трэйси Макгрэйди стали миноритарными владельцами команды НФЛ «Баффало»
Члены Зала славы баскетбола имени Нейсмита Винс Картер и Трэйси Макгрэйди входят в число 10 партнеров с ограниченной ответственностью, которые присоединились к группе владельцев команды НФЛ «Баффало».
Неконтролирующие миноритарные доли были одобрены в среду владельцами команды на зимних собраниях лиги. Это первый случай в истории клуба, когда были добавлены миноритарные владельцы.
Ранее в этом году владельцы команд НФЛ одобрили меру, которая позволяет частным инвестиционным фондам инвестировать в клубы.
Магнаты недвижимости Терри и Ким Пегула купили «Биллс» за 1,4 млрд долларов в 2014 году. Forbes недавно оценил клуб в 4,2 млрд долларов. Пегула сохранят 79-процентный контроль над командой, сообщил Associated Press человек, осведомленный о продаже.
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