«Рэпторс» представили новый дизайн площадки с динозавром, забивающим в стиле Винса Картера
«Рэпторс» представили новую площадку City Edition.
В четверг «Торонто» впервые сыграл матч на новой площадке City Edition. В центре площадки изображен динозавр, исполняющий данк Винса Картера с переводом мяча между ног.
«Торонто» выиграл у «Миннесоты» со счетом 110:105.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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