«Рэпторс» представили новый дизайн площадки с динозавром, забивающим в стиле Винса Картера

«Рэпторс» представили новую площадку City Edition.

В четверг «Торонто » впервые сыграл матч на новой площадке City Edition. В центре площадки изображен динозавр, исполняющий данк Винса Картера с переводом мяча между ног.

«Торонто» выиграл у «Миннесоты» со счетом 110:105.