Винс Картер: «Я полностью за то, чтобы Леброн Джеймс играл в каждом матче. Но 35 минут – это слишком много»
Винс Картер считает, что Леброн Джеймс играет слишком много минут в матчах.
«Он играет слишком много минут. Я освещал недавний его матч, и он провел на паркете около 35 минут. Я полностью за то, чтобы он играл в каждом матче. Дело не в этом. Но 35 минут, как мне кажется, это слишком много.
Независимо от того, что у тебя в голове, дело говорит, что нужно сбавить обороты. Леброн не любит пропускать тренировки, он хочет играть матчи, это понятно. Но, может быть, не 35 минут? Может быть, стоит поберечь его в первой половине и дать больше игрового времени во второй?
Вам больше нужен Леброн Джеймс в начале сезона, или он больше нужен во второй половине сезона? Я думаю, что он больше нужен во второй половине», – сказал член Зала славы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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