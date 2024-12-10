Винс Картер: «Я полностью за то, чтобы Леброн Джеймс играл в каждом матче. Но 35 минут – это слишком много»

Винс Картер считает, что Леброн Джеймс играет слишком много минут в матчах.

«Он играет слишком много минут. Я освещал недавний его матч, и он провел на паркете около 35 минут. Я полностью за то, чтобы он играл в каждом матче. Дело не в этом. Но 35 минут, как мне кажется, это слишком много.

Независимо от того, что у тебя в голове, дело говорит, что нужно сбавить обороты. Леброн не любит пропускать тренировки, он хочет играть матчи, это понятно. Но, может быть, не 35 минут? Может быть, стоит поберечь его в первой половине и дать больше игрового времени во второй?

Вам больше нужен Леброн Джеймс в начале сезона, или он больше нужен во второй половине сезона? Я думаю, что он больше нужен во второй половине», – сказал член Зала славы.