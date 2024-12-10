Бронни Джеймс, скорее всего, будет включен в любой обмен с участием Леброна Джеймса

Бронни Джеймс будет включен в любую сделку с участием Леброна Джеймса.

«Источники, близкие к «Лейкерс », утверждают, что если Джеймс попросит «Лейкерс» об обмене, они будут работать вместе над тем, чтобы найти сделку, которая приведет его туда, где он хотел бы оказаться, но также принесет команде такие активы, которые запустят перестройку. Если Джеймса обменяют, то также считается, что Бронни Джеймс должен будет стать частью сделки», – пишет журналист Clutch Points Энтони Ирвин.