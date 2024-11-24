Бадди Хилд вышел на 19-е место по количеству трехочковых за карьеру в НБА

Бадди Хилд поднялся в списке снайперов НБА.

31-летний защитник «Голден Стэйт » реализовал 3 броска из-за дуги в матче с «Сан-Антонио » и опередил (1980) Джо Джонсона , заняв 19-е место. Ему осталось 3 дальних попадания, чтобы обойти Дирка Новицки (1982), и 8 – до показателя Джейсона Кидда (1988).

Набранный Хилдом ход в 3,5 трехочковых за матч в среднем позволяет реалистично рассчитывать на опережение Пола Пирса (14-е место, 2143) по итогам чемпионата и попробовать догнать Кайла Лаури (13, 2193).