Деннис Смит: «Дирк Новицки должен мне 10 000 долларов»

Деннис Смит рассказал, как выиграл у Дирка Новицки 10 000 долларов.

«Дирк должен мне 10 000 долларов.

Однажды мы разговаривали, и я сказал ему, что нельзя бегать так медленно. Кто-то организовал между нами гонку. Договор был такой: Дирк стартует с середины площадки, я стартую с лицевой линии, и мы бежим до конца. Так мы и сделали. Я выиграл гонку, но он до сих пор не заплатил мне.

Я все время говорю ему: «Дирк, не заставляй меня приходить на твою улицу за моими деньгами». Он просто смеется, но я говорю серьезно. Дирк! Мне нужны мои 10 косарей.

Но он мой кореш. Дирк — один из самых крутых парней, которых я когда-либо встречал. Увидев, как он работает, даже в конце своей карьеры, я понял, почему он добился такого успеха. Он не просто много работал, он работал с умом. Эффективность имела для него огромное значение», – рассказал бывший игрок «Далласа ».