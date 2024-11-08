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Омари Спеллмен о Хавьере Паскуале: «У Чави самый большой плейбук, который я когда-либо видел»

Омари Спеллмен рассказал об адаптации в «Зените» и тренере Хавьере Паскуале.

«У Чави самый большой плейбук, который я когда-либо видел. Но при этом информация из него воспринимается нормально. Это значит, что он хорошо делает свою работу.

Это очень конкурентный турнир, тут нет проходных матчей, много дальних выездов. Побеждать тут непросто, это я точно могу сказать. Чем-то похоже на NCAA? Скорее нет, тут другие скорости, другой уровень контакта.

Я думаю, что у нас отличные шансы стать чемпионами в этом сезоне. У нас подобралась очень хорошая, дружная команда. Все ребята с чемпионским характером, голодные до большим побед. Мы нацелены только на то, чтобы завоевать первое место. Наше руководство здорово поддерживает нас, и это очень важный момент», – поделился новобранец команды из Санкт-Петербурга.

Спеллмен набирает 12,6 очка и 3,5 подбора в среднем в дебютном сезоне в Единой лиге ВТБ. Форвард реализует 60,9% бросков с игры и 58,3% трехочковых. Спеллман признался, что хотел бы добавить к своему арсеналу бросок с отклонением в стиле Дирка Новицки.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЗенит
logoДирк Новицки
Хавьер Паскуаль
logoЕдиная лига ВТБ
logoСпорт-Экспресс
logoОмари Спеллмен
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