Лука Дончич об игре против Шэя Гилджес-Александера: «Отличный скорер»
Лука Дончич поделился впечатлениями от игры против Шэя Гилджес-Александера.
«В целом, он отличный скорер. Заставляет партнеров по команде участвовать в игре, зачастую его трудно остановить. В какой-то момент приходится отправлять двух-трех игроков против него.
Удивительно играть против такого парня. Это сражение. Это весело. Он потрясающий игрок», – сказал звездный разыгрывающий «Далласа».
«Тандер» победил «Мэверикс» в матче 1/4 финала Кубка НБА – 118:104. Гилджес-Александер набрал 39 очков, реализовав 15 из 23 с игры.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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