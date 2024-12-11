Лука Дончич об игре против Шэя Гилджес-Александера: «Отличный скорер»

Лука Дончич поделился впечатлениями от игры против Шэя Гилджес-Александера.

«В целом, он отличный скорер. Заставляет партнеров по команде участвовать в игре, зачастую его трудно остановить. В какой-то момент приходится отправлять двух-трех игроков против него.

Удивительно играть против такого парня. Это сражение. Это весело. Он потрясающий игрок», – сказал звездный разыгрывающий «Далласа ».

«Тандер» победил «Мэверикс» в матче 1/4 финала Кубка НБА – 118:104. Гилджес-Александер набрал 39 очков, реализовав 15 из 23 с игры.