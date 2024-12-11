«Тандер», «Селтикс» и «Хит» – в тройке лучших фронт-офисов НБА по результатам опроса руководителей лиги

Руководители НБА считают фронт-офис «Тандер» лучшим в лиге.

The Athletic опубликовал результаты опроса 40 руководителей НБА . Каждый руководитель назвал свою пятерку лучших фронт-офисов лиги.

Баллы были распределены так же, как и в голосовании за MVP: 10 баллов за первое место, семь – за второе место, пять – за третье, три – за четвертое и один – за пятое.

«Оклахома» получила 29 голосов за первое место и 9 голосов за второе. «Бостон » получил 9 голосов за первое место и 19 голосов за второе. У «Майами » 7 голосов за второе место и 10 голосов за третье.

В первую пятерку также вошли «Мемфис » и «Миннесота ».