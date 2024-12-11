«Тандер», «Селтикс» и «Хит» – в тройке лучших фронт-офисов НБА по результатам опроса руководителей лиги
Руководители НБА считают фронт-офис «Тандер» лучшим в лиге.
The Athletic опубликовал результаты опроса 40 руководителей НБА. Каждый руководитель назвал свою пятерку лучших фронт-офисов лиги.
Баллы были распределены так же, как и в голосовании за MVP: 10 баллов за первое место, семь – за второе место, пять – за третье, три – за четвертое и один – за пятое.
«Оклахома» получила 29 голосов за первое место и 9 голосов за второе. «Бостон» получил 9 голосов за первое место и 19 голосов за второе. У «Майами» 7 голосов за второе место и 10 голосов за третье.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Athletic
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