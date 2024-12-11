Шэй Гилджес-Александер о победе над «Мэвс» в 1/4 финала Кубка НБА: «Это было немного похоже на игру плей-офф»

Шэй Гилджес-Александер поделился эмоциями после победы над «Далласом».

«По-моему, это было немного похоже на игру плей-офф. На кону было немного больше, чем просто матч регулярного чемпионата.

Горжусь командой, горжусь ребятами. Мы прибавили в нужный момент», – сказал звездный защитник «Оклахомы».

«Тандер» победил «Мэверикс» в матче 1/4 финала Кубка НБА – 118:104.