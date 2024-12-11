Инсайдер Зак Лоу: «Айзейя Хартенштайн стал идеальным приобретением для «Оклахомы»
Зак Лоу отметил полезную игру Айзейи Хартенштайна за «Тандер».
«Хартенштайн стал идеальным приобретением для «Оклахомы». Прекрасное дополнение. Он делает так много из того, что остальная часть состава делает не очень хорошо. Позволяет играть шорт-роллы в нападении. Будет хорошо сочетаться с Четом Холмгреном», – написал эксперт в соцсети.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница эксперта Зака Лоу в соцсети X
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