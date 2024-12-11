0

Джимми Батлер открыл кофейню в элитном районе Майами

Джимми Батлер открыл свою первую настоящую кофейню.

Звездный форвард «Хит» открыл BigFace Coffee Shop 6 декабря в Дизайн-Дистрикте, элитном районе Майами.

Это первая настоящая стационарная кофейня Батлера. В октябре 2021 года BigFace Coffee был запущен как интернет-магазин кофе. В 2022-м BigFace открыл временные кофейни в Нью-Йорке и Майами, а также стал официальным спонсором теннисистов на турнирах ATP Masters и WTA 1000. Затем у BigFace были временные кофейни на Гран-при Майами и финальной серии НБА 2023 года.

Впервые Батлер начала продавать кофе в своем гостиничном номере в «пузыре» НБА в 2020 году и брал с игроков по 20 долларов за чашку. Баскетболист ездил на кофейные фермы в Коста-Рике, чтобы изучить кофейный бизнес. Однажды он заплатил 65 000 долларов за 500 килограммов отборных кофейных зерен El Salvador.

Цены в первой настоящей кофейне Батлера варьируются от 4 долларов за эспрессо до 10 долларов за пуровер.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
logoДжимми Батлер
logoНБА
logoМайами
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» нацелились на Джимми Батлера и Леброна Джеймса»
14сегодня, 14:59
Пол Пирс об оптимальной команде для Батлера: «Наггетс». Вместе с Йокичем они поднимут трофей, если не попадут на «Селтикс»
9сегодня, 10:09
Эрик Споэльстра об инсайде Чарании по Джимми Батлеру: «Большая часть материала – белиберда»
6сегодня, 07:09
Генменеджер «Рокетс» Стоун отреагировал на слухи о Батлере: «Буду сильно удивлен, если наш состав изменится по ходу этого сезона»
1сегодня, 07:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Брендан Хэйвуд: «Майкл Джордан даже в 40 лет продолжал приходить в спортзал раньше всех остальных»
8 минут назад
Скотти Барнс пропустит несколько недель из-за травмы голеностопа
44 минуты назад
Куинн Кук: «Сегодня Дончич бросил свою команду. Хватит сравнивать его с Тейтумом»
7сегодня, 15:11
Брайан Уиндхорст: «Уорриорз» нацелились на Джимми Батлера и Леброна Джеймса»
14сегодня, 14:59
Дион Уэйтерс: «В мою мать стреляли. В моего отца стреляли. Мою бабушку ранили в голову, но она выжила»
8сегодня, 14:31
Единая лига ВТБ. «Парма» – «Локомотив-Кубань», ЦСКА примет «Енисей»
12сегодня, 13:09
Джейсон Тейтум о платежке «Селтикс»: «Не беспокоюсь об этом. Сейчас наше время, мы должны максимально его использовать»
4сегодня, 12:15
Джордж Карл: «Мы все очень благодарны Леброну, но сейчас ему пора уходить из НБА как игроку»
8сегодня, 11:58
Кендрик Нанн отстранен Евролигой на одну игру и оштрафован на 5 тысяч евро за неуважение к судьям
сегодня, 11:51Видео
Владелец «Рокетс» Фертитта, как ожидается, будет назначен Трампом послом США в Италии
7сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
МБА-МАИ опубликовала ролик с прослушкой скамейки
47 минут назадВидео
Тайлер Хирро: «Хотел бы стать участником Матча всех звезд. Я этого достоин»
356 минут назад
Инсайдер Зак Лоу: «Айзейя Хартенштайн стал идеальным приобретением для «Оклахомы»
1сегодня, 15:29
Артурс Жагарс выбыл на неопределенный срок с травмой связок правой ноги
сегодня, 14:04
Яннис Адетокумбо: «Очень рад, что поедем в Вегас. У нас есть незаконченное дело»
сегодня, 13:58
Страница Кейтлин Кларк на Basketball Reference – самая просматриваемая во всех штатах США
1сегодня, 13:47Фото
Шэй Гилджес-Александер о победе над «Мэвс» в 1/4 финала Кубка НБА: «Это было немного похоже на игру плей-офф»
сегодня, 13:36
Лука Дончич об игре против Шэя Гилджес-Александера: «Отличный скорер»
1сегодня, 13:28
Андреас Пистиолис о матче с «Енисеем»: «ЦСКА необходимо реабилитироваться»
сегодня, 11:37
Дрэймонд Грин о повторении жеста Стефа Карри: «Меня просто выключило в тот момент»
2сегодня, 11:10Видео
Рекомендуем