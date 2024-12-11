Джимми Батлер открыл кофейню в элитном районе Майами

Джимми Батлер открыл свою первую настоящую кофейню.

Звездный форвард «Хит» открыл BigFace Coffee Shop 6 декабря в Дизайн-Дистрикте, элитном районе Майами.

Это первая настоящая стационарная кофейня Батлера. В октябре 2021 года BigFace Coffee был запущен как интернет-магазин кофе. В 2022-м BigFace открыл временные кофейни в Нью-Йорке и Майами, а также стал официальным спонсором теннисистов на турнирах ATP Masters и WTA 1000. Затем у BigFace были временные кофейни на Гран-при Майами и финальной серии НБА 2023 года.

Впервые Батлер начала продавать кофе в своем гостиничном номере в «пузыре» НБА в 2020 году и брал с игроков по 20 долларов за чашку. Баскетболист ездил на кофейные фермы в Коста-Рике, чтобы изучить кофейный бизнес. Однажды он заплатил 65 000 долларов за 500 килограммов отборных кофейных зерен El Salvador.

Цены в первой настоящей кофейне Батлера варьируются от 4 долларов за эспрессо до 10 долларов за пуровер.