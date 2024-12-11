Генменеджер «Рокетс» Стоун отреагировал на слухи о Батлере: «Буду сильно удивлен, если наш состав изменится по ходу этого сезона»
Генменеджер «Рокетс» Рафаэль Стоун отреагировал на слухи о Джимми Батлере.
Как сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания, «Хит» открыты для предложений по Батлеру и заключения сделки, защитник называет «Рокетс» в качестве одного из предпочтительных мест для продолжения карьеры.
«Моя работа – рассматривать все возможные варианты. И я собираюсь выполнять свою работу. Но нам нравится нынешняя команда. И мы определенно не собираемся ничего менять.
Буду сильно удивлен, если наш состав изменится по ходу этого сезона», – заявил Стоун.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Sirius XM NBA
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