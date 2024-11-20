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Айзейя Хартенштайн может дебютировать за «Тандер» сегодня в матче против «Блэйзерс»

Айзейя Хартенштайн близок к возвращению в строй.

Центровой «Оклахомы» может дебютировать в сезоне уже сегодня в домашнем матче против «Портленда».

Хартенштайн пропустил начало сезона из-за перелома левой руки без смещения.

В межсезонье Хартенштайн перешел из «Нью-Йорка» в «Оклахому», подписав новый трехлетний контракт. В прошлом сезоне он набирал за «Никс» 7,8 очка, 8,3 подбора и 2,5 передачи в среднем за матч.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джоэла Лоренци в соцсети
logoАйзейя Хартенштайн
травмы
logoОклахома-Сити
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