Айзейя Хартенштайн может дебютировать за «Тандер» сегодня в матче против «Блэйзерс»

Айзейя Хартенштайн близок к возвращению в строй.

Центровой «Оклахомы» может дебютировать в сезоне уже сегодня в домашнем матче против «Портленда ».

Хартенштайн пропустил начало сезона из-за перелома левой руки без смещения.

В межсезонье Хартенштайн перешел из «Нью-Йорка» в «Оклахому», подписав новый трехлетний контракт. В прошлом сезоне он набирал за «Никс» 7,8 очка, 8,3 подбора и 2,5 передачи в среднем за матч.