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Марк Дэйгнолт о Джейлене Уильямсе: «Не знаю, сколько еще игроков имеют столько навыков и могут делать все с таким же уровнем эффективности»

Джейлен Уильямс выполняет роль центрового с учетом травм «Оклахомы».

«Может бросать с получения и ведения, играть на дистанции и проходить к кольцу, создавать возможности для партнеров, открываться у кольца, бежать в отрыв, защищаться на всех пяти позициях, блокировать броски. Не имеет значения, на какую позицию вы его ставите. Необычная роль только подчеркивает его возможности. Показывает, что вы можете нагрузить его настолько, насколько вообще возможно, заставить защищаться против Зубаца и Нуркича, Лайвли и Гэффорда. И он становится только лучше, когда обстановка усложняется. Не знаю, сколько еще игроков имеют столько  же навыков и могут делать все с таким же уровнем эффективности. Этот интересный отрезок показывает, насколько он хороший баскетболист», – заявил главный тренер «Тандер» Марк Дэйгнолт.

«Оклахома» играет без Чета Холмгрена, Айзейи Хартенштайна и Джейлина Уильямса в передней линии.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Марка Дэйгнолта, соцсети репортера Клементе Альмансы
logoНБА
logoОклахома-Сити
logoЮсуф Нуркич
logoИвица Зубац
logoАйзейя Хартенштайн
logoДэниэл Гэффорд
logoМарк Дэйгнолт
logoЧет Холмгрен
logoДжейлен Уильямс
logoДжейлин Уильямс
logoДерек Лайвли
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