«Прекрасное зрелище». Чет Холмгрен высоко оценил дебют Айзейи Хартенштайна за «Оклахому»

Айзейя Хартенштайн вернулся на площадку.

Центровой перешел в «Оклахому» этим летом, но пропустил начало сезона из-за травмы. В дебютном матче против «Портленда» (109:99) баскетболист вышел со скамейки и набрал 13 очков, 14 подборов, 3 передачи и 4 блок-шота за 29 минут.

«Прекрасное зрелище», – написал травмированный центровой «Тандер» Чет Холмгрен в соцсетях.