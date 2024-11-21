«Прекрасное зрелище». Чет Холмгрен высоко оценил дебют Айзейи Хартенштайна за «Оклахому»
Айзейя Хартенштайн вернулся на площадку.
Центровой перешел в «Оклахому» этим летом, но пропустил начало сезона из-за травмы. В дебютном матче против «Портленда» (109:99) баскетболист вышел со скамейки и набрал 13 очков, 14 подборов, 3 передачи и 4 блок-шота за 29 минут.
«Прекрасное зрелище», – написал травмированный центровой «Тандер» Чет Холмгрен в соцсетях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети НБА
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