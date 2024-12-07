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Айзейя Хартенштайн: «Было трудно уходить из «Нью-Йорка», но это бизнес»

Айзейя Хартенштайн рассказал, почему он покинул «Никс».

«В момент, когда я подписал контракт, я почувствовал что-то особенное. Я упорно трудился, переходил в G-лигу в «Хьюстоне», постоянно возвращаться обратно, доказывая, что я чего-то стою. Мне никогда не было легко. То, что я почувствовал, было не облегчением, а восторгом.

Мне было трудно уходить из «Нью-Йорка». Мне нравилось в этой команде, я любил своих партнеров по команде. Если бы я переходил не в «Оклахому», не думаю, что я бы ушел. Но в конечном итоге нужно думать о том, что это бизнес.

До этого у меня не было кучи контрактов на 100 миллионов долларов. Мне нужно заботиться о семье», – сказал центровой «Тандер».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Andscape
logoАйзейя Хартенштайн
logoНБА
logoНью-Йорк
logoОклахома-Сити
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