Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года, Швентек – 3-я, в топ-15 – девять теннисисток (Sportico)
Список опубликовал портал о спортивном бизнесе Sportico.
Американка заняла первое место второй год подряд.
В топ-15 вошли:
1. Коко Гауфф (теннис) – $30,4 млн (9,4 млн призовых и 21 млн маркетинговых доходов);
2. Гу Айлин (фристайл) – $22,1 млн (0,1 и 22);
3. Ига Швентек (теннис) – $21,4 млн (8,4 и 13);
4. Циньвэн Чжэн (теннис) – $20,6 млн (5,6 и 15);
5. Арина Соболенко (теннис) – $17,7 млн (9,7 и 8);
6. Наоми Осака (теннис) – $15,9 млн (0,9 и 15);
7. Эмма Радукану (теннис) – $14,7 млн (0,7 и 14);
8. Нелли Корда (гольф) – $14,4 млн (4,4 и 10);
9. Симона Байлс (спортивная гимнастика) – $11,1 млн (0,1 и 11);
10. Кейтлин Кларк (баскетбол) – $11,1 млн (0,1 и 11);
11. Жасмин Паолини (теннис) – $10 млн (6,5 и 3,5);
12. Джино Титикул (гольф) – $9,1 млн (7,1 и 2);
13. Джессика Пегула (теннис) – $8,2 млн (4,2 и 4);
14. Елена Рыбакина (теннис) – $7,9 млн (3,9 и 4);
15. Лидия Ко (гольф) – $6,7 млн (3,2 и 3,5).
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