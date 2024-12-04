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  • Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года, Швентек – 3-я, в топ-15 – девять теннисисток (Sportico)
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Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года, Швентек – 3-я, в топ-15 – девять теннисисток (Sportico)

Коко Гауфф возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок 2024 года.

Список опубликовал портал о спортивном бизнесе Sportico.

Американка заняла первое место второй год подряд. 

В топ-15 вошли:

1. Коко Гауфф (теннис) – $30,4 млн (9,4 млн призовых и 21 млн маркетинговых доходов);

2. Гу Айлин (фристайл) – $22,1 млн (0,1 и 22);

3. Ига Швентек (теннис) – $21,4 млн (8,4 и 13);

4. Циньвэн Чжэн (теннис) – $20,6 млн (5,6 и 15);

5. Арина Соболенко (теннис) – $17,7 млн (9,7 и 8);

6. Наоми Осака (теннис) – $15,9 млн (0,9 и 15);

7. Эмма Радукану (теннис) – $14,7 млн (0,7 и 14);

8. Нелли Корда (гольф) – $14,4 млн (4,4 и 10);

9. Симона Байлс (спортивная гимнастика) – $11,1 млн (0,1 и 11);

10. Кейтлин Кларк (баскетбол) – $11,1 млн (0,1 и 11);

11. Жасмин Паолини (теннис) – $10 млн (6,5 и 3,5);

12. Джино Титикул (гольф) –  $9,1 млн (7,1 и 2);

13. Джессика Пегула (теннис) – $8,2 млн (4,2 и 4);

14. Елена Рыбакина (теннис) – $7,9 млн (3,9 и 4);

15. Лидия Ко (гольф) – $6,7 млн (3,2 и 3,5).

Опубликовала: Любовь Энина
logoИга Швентек
logoКоко Гауфф
logoАрина Соболенко
logoНаоми Осака
logoЭмма Радукану
logoЦиньвэнь Чжэн
logoДжессика Пегула
logoЖасмин Паолини
logoЕлена Рыбакина
logoКейтлин Кларк
logoСимона Байлс
призовые
logoГу Айлин
Нелли Корда
logoWTA
logoЛидия Ко
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