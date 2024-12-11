Джейсон Тейтум о платежке «Селтикс»: «Не беспокоюсь об этом. Сейчас наше время, мы должны максимально его использовать»
Джейсон Тейтум заявил, что не переживает из-за крупной платежки «Бостона».
С учетом игроков на контрактах и налоговых сборов за превышение жесткого потолка «Селтикс», как ожидается, потратят около 513 миллионов долларов за сезон-25/26.
«Для меня главное – оставаться в настоящем моменте. У меня есть понимание того, что у команды есть это окно, оно сейчас открыто. Я могу это почувствовать. Не уверен, сколько времени мы проведем вместе – один, два года, пять лет – но это наше время, мы это знаем.
Мы не должны воспринимать это как должное, и мы должны максимально использовать эту возможность. У нас единый коллектив, мы все видим ситуацию одинаково», – заверил форвард «Бостона».
Пятилетний контракт Тейтума на сумму 314 миллионов долларов вступит в силу со следующего сезона.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Forbes
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