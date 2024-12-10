Джо Маззулла пришел на празднование дня рождения сына Джейсона Тейтума Дьюса

Дьюс Тейтум отпраздновал 7-й день рождения.

На вечеринку в честь именинника пришел главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла .

36-летний специалист известен своим фанатичным отношением к работе и вниманием к деталям.

Соцсети Джейсона Тейтума