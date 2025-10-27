Владелец «Далласа» Патрик Дюмон продолжает поддерживать Нико Харрисона, потому что именно Дюмон одобрил обмен Луки Дончича
Генменеджеру «Мэвс» не грозит увольнение.
Несмотря на разочарование и критику фанатов после обмена Луки Дончича, новый владелец «Мэверикс» Патрик Дюмон до сих пор поддерживал Нико Харрисона.
По словам инсайдера Марка Стейна, поддержка Дюмоном своего генерального менеджера во многом объясняется тем, что именно он дал окончательное добро на план Харрисона – обменять Дончича (которому на тот момент было 25 лет и который только что был включен в пятую подряд символическую сборную НБА) на Энтони Дэвиса, Макса Кристи и один незащищенный пик первого раунда драфта 2029 года.
«Мэверикс», несмотря на невероятно удачный выигрыш в лотерее драфта НБА в мае, который позволил выбрать Купера Флэгга, начали сезон с двух поражений. Сегодня им удалось одержать первую победу, обыграв «Торонто».
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: marcstein.substack.com
