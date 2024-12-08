Джа Морэнт был близок к трипл-даблу (32+9+9) в победном матче с «Бостоном»
«Мемфис» одержал победу над «Селтикс» – 127:121.
На счету лидера команды разыгрывающего Джа Морэнта 32 очка, 9 подборов и 9 передач. Защитник реализовал 11 из 20 бросков с игры, 4 из 6 из-за дуги и 6 из 7 со штрафной линии.
Форвард Джарен Джексон добавил 27 очков, 9 подборов и 4 блок-шота.
«Гриззлис» впервые победили на домашней арене «Бостона» с ноября 2013 года. Поражение от команды стало первым в карьере Джейсона Тейтума, который до этого шел с результатом 13-0 во встречах с «Мемфисом».
Джа Морэнт, заявивший об отказе от данков, продемонстрировал один из лучших моментов сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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