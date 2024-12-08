«Он часть нашей семьи. Поздравляю его с началом своей». Маркус Смарт принес 2-месячного сына познакомиться с бывшими одноклубниками из «Селтикс»

Маркус Смарт провел первый матч против бывшего клуба.

Защитник отыграл 20 матчей в прошлом сезоне после перехода из «Селтикс» в состав «Гриззлис».

Смарт провел 19 минут на площадке в победном гостевом матче «Мемфиса » (127:121) и набрал 3 очка, 2 подбора и 2 передачи, реализовав 1 из 11 бросков с игры и 1 из 6 трехочковых.

Перед игрой баскетболист с женой принесли двухмесячного сына познакомиться с бывшими одноклубниками.

«Он поймет это, когда подрастет, и я покажу ему фотографии. Однажды он узнает о влиянии, которое его отец оказал на город и эту команду», – объяснил свой поступок Смарт.

«Он воплощение духа «Селтикс». Всегда им останется», – сказал форвард Джейсон Тейтум .

«Люди, которые двигали «Бостон » вперед, это главное, что есть в тренерской работе. Еще до моего прихода он оставил след в этом городе, в откликах фанатов, отношении партнеров. Это была возможность поблагодарить его за все», – рассказал Джо Маззулла .

«Маркус – часть нашей семьи. Было невероятно здорово увидеть его, его собственную новую семью, узнать о том, что происходило вне баскетбольной площадки», – признался Джейлен Браун.

«Когда становишься родителем, хочешь всем показать своего ребенка. Думаю, что он видел, как это происходило со всеми нами, и последовал нашему примеру. Мы были свидетелями развития его отношений за этим годы. Мои поздравления», – заключил Деррик Уайт, который не смог встретиться со Смартом перед матчем.