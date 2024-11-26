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Евролига оштрафовала Кендрика Нанна на 5 000 евро за критику судейства

Кендрик Нанн оштрафован за критику в адрес судей.

Евролига объявила о штрафе для разыгрывающего «Панатинакиса» Кендрика Нанна. Американец оштрафован на 5 000 евро за комментарии относительно работы судей.

«Панатинаикос» начал сезон с результатом 7-4.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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