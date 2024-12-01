Эргин Атаман об отстранении Янниса Папапетру: «Это решение клуба, принятое на основе внутренних правил»
«Панатинаикос» отстранил Янниса Папапетру от участия в матчах.
«Папапетру на некоторое время покинет команду. Это решение клуба, принятое на основе внутренних правил. Это не тренерское решение, это решение команды, касающееся внутреннего вопроса», — объяснил главный тренер «Пао» Эргин Атаман.
Сегодня форвард пропустил матч чемпионата Греции против «Марусси» (100:74). «Пао» удалось одержать убедительную победу, имея в составе 10 игроков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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