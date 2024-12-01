Эргин Атаман об отстранении Янниса Папапетру: «Это решение клуба, принятое на основе внутренних правил»

«Панатинаикос» отстранил Янниса Папапетру от участия в матчах.

«Папапетру на некоторое время покинет команду. Это решение клуба, принятое на основе внутренних правил. Это не тренерское решение, это решение команды, касающееся внутреннего вопроса», — объяснил главный тренер «Пао» Эргин Атаман .

Сегодня форвард пропустил матч чемпионата Греции против «Марусси » (100:74). «Пао» удалось одержать убедительную победу, имея в составе 10 игроков.