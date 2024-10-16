«Панатинаикос» подал протест на судейское решение в паузе проигранного матча Евролиги с «Парижем»

«Панатинаикос» подал протест на судейское решение в матче Евролиги.

Во вторник действующий чемпион турнира уступил дебютанту «Парижу » со счетом 80:84.

После игры «Панатинаикос » подал протест по поводу неспортивного фола, зафиксированного после остановки игры.

Инцидент произошел за 3:42 до конца четвертой четверти, когда «Панатинаикос» проигрывал со счетом 68:75. После неудачной атаки «Пао» главному тренеру команды Эргину Атаману был выписан технический фол, в результате чего игра была остановлена.

Несмотря на свисток, игрок «Парижа» Леопольд Кавальер продолжил движение к кольцу, а защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн был наказан неспортивным фолом после контакта с оппонентом в трехсекундной зоне.

В результате «Париж» получил право на три штрафных броска вместо одного, что позволило французам увеличить преимущество до 78:68.