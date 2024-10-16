«Панатинаикос» подал протест на судейское решение в паузе проигранного матча Евролиги с «Парижем»
Во вторник действующий чемпион турнира уступил дебютанту «Парижу» со счетом 80:84.
После игры «Панатинаикос» подал протест по поводу неспортивного фола, зафиксированного после остановки игры.
Инцидент произошел за 3:42 до конца четвертой четверти, когда «Панатинаикос» проигрывал со счетом 68:75. После неудачной атаки «Пао» главному тренеру команды Эргину Атаману был выписан технический фол, в результате чего игра была остановлена.
Несмотря на свисток, игрок «Парижа» Леопольд Кавальер продолжил движение к кольцу, а защитник «Панатинаикоса» Кендрик Нанн был наказан неспортивным фолом после контакта с оппонентом в трехсекундной зоне.
В результате «Париж» получил право на три штрафных броска вместо одного, что позволило французам увеличить преимущество до 78:68.
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