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Дрэймонд Грин показал жест Стефа Карри после данка в концовке матча с «Миннестой»

Дрэймонд Грин отличился в концовке матча с «Миннесотой».

Форвард «Уорриорз» показал жест фирменный жест Стефена Карри «Night, Night» после данка в концовке встречи.

Калифорнийцы победили 114:106. На счету Грина, который вернулся в стартовую пятерку, 6 очков, 6 подборов и 7 передач.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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