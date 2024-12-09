Дрэймонд Грин показал жест Стефа Карри после данка в концовке матча с «Миннестой»

Дрэймонд Грин отличился в концовке матча с «Миннесотой».

Форвард «Уорриорз» показал жест фирменный жест Стефена Карри «Night, Night» после данка в концовке встречи.

Калифорнийцы победили 114:106. На счету Грина , который вернулся в стартовую пятерку, 6 очков, 6 подборов и 7 передач.