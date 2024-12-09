Стив Керр о жесте Грина: «Он не Стеф Карри, но получилась достойная пародия»

Стив Керр оценил жест Дрэймонда Грина в матче с «Миннесотой».

Форвард «Уорриорз» показал жест фирменный жест Стефена Карри «Night, Night» после данка в концовке встречи.

«Он, конечно, не Стеф Карри, но получилась достойная пародия. И мне понравилась страсть, которая за этим стояла», – произнес главный тренер «воинов» во время пресс-конференции.

Карри также прокомментировал празднование Грина.

«Скажем так, его версия немного агрессивнее моей. Но мне нравится. Мне нравится», – заявил Карри.

Калифорнийцы победили 114:106. На счету Грина , который вернулся в стартовую пятерку, 6 очков, 6 подборов и 7 передач.