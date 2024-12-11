Эй Джей Лоусон и «Торонто» подпишут двусторонний контракт

Эй Джей Лоусон продолжит карьеру в «Торонто».

Защитник (24 года, 198 см) согласился подписать с «Рэпторс» двусторонний контракт.

В этом сезоне Лоусон в среднем набирал 24,0 очка, 6,6 подбора и 2,5 передачи за фарм-команду «Нетс» в G-лиге.

В прошлом сезоне баскетболист принял участие в 42 матчах за «Мэверикс», набирая в среднем 3,2 очка и 1,2 подбора за 7,4 минуты.