0

Чемпионат Франции. Финал. «Монако» встретится с «Парижем» в 3-м матче серии

Сегодня, 20 июня, пройдет третий матч финальной серии чемпионата Франции.

«Париж» постарается оформить чемпионство в выездном матче против «Монако».

Чемпионат Франции

Плей-офф

Финал (до 3 побед)

Третий матч

«Париж» ведет в серии – 2-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?1920 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoчемпионат Франции
результаты
logoМонако
logoПариж
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дерек Уиллис, вероятно, перейдет из «Анадолу Эфеса» в «Париж»
сегодня, 07:09
Центровой «Виллербана» Нил Сако может оказаться в «Валенсии»
вчера, 10:15
Вассилис Спанулис о 0-2 с «Монако» в финале чемпионата Франции: «Мы не сражаемся и слишком много жалуемся»
18 июня, 07:59
Главные новости
Никита Курбанов подписал с ЦСКА новый 1-летний контракт
22 минуты назад
Шэмс Чарания: «Буквально один-два элемента отделяют «Хьюстон», «Майами» и «Миннесоту» от завершения сделки по Дюрэнту»
12сегодня, 08:10
Паскаль Сиакам стал автором трех лучших моментов 6-го матча финала
сегодня, 07:32Видео
Марк Дэйгнолт: «Это была нетипичная для нас игра. Разочаровывающе нетипичная»
2сегодня, 06:47
Шэй Гилджес-Александер: «Сегодня мы были отвратительны»
1сегодня, 06:34
«Он – боец! А рост не имеет значения». Отец Ти Джея Макконнелла ворвался в интервью сына
8сегодня, 06:13
Женская НБА. «Индиана» уступила «Голден Стэйт» в гостях, 35 очков Стюарт не спасли «Нью-Йорк» от поражения в матче с «Финиксом»
2сегодня, 05:44
Джеймс Джонсон заработал удаление за 2 минуты на площадке
11сегодня, 05:10Видео
Тайриз Халибертон: «Ближайшие два дня все будут говорить о том, как мы отлично сыграли. Нельзя на это вестись»
3сегодня, 04:46
Джейлен Уильямс установил антирекорд НБА по показателю «+/-» в матчах финала
7сегодня, 04:28
Ко всем новостям
Последние новости
Евробаскет-2025. Женщины. Испания встретится с Германией, Чехия сыграет с Португалией и другие матчи
1сегодня, 08:55
ACB. Финал. «Реал» примет «Валенсию» в 1-й игре серии
сегодня, 08:25
Паскаль Сиакам обошел Андре Игудалу и Сэма Кэсселла в списке лучших бомбардиров плей-офф
4сегодня, 07:50
Александр Гудумак присоединится к МБА-МАИ
сегодня, 07:20
Дерек Уиллис, вероятно, перейдет из «Анадолу Эфеса» в «Париж»
сегодня, 07:09
Видео со странным предматчевым ритуалом Паскаля Сиакама завирусилось в сети
6сегодня, 05:33Видео
«Уникаха» подписала Джеймса Уэбба
вчера, 20:51
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» принимает «Бешикташ» во 2-м матче
вчера, 18:55Live
Евгений Богачев: «Почему бы не провести в будущем Суперкубок в Казани?»
вчера, 18:34
Андрей Кириленко назвал запомнившуюся пресс‑конференцию Валерия Карпина: «Про Лабубу»
2вчера, 17:18