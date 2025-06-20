Чемпионат Франции. Финал. «Монако» встретится с «Парижем» в 3-м матче серии
Сегодня, 20 июня, пройдет третий матч финальной серии чемпионата Франции.
«Париж» постарается оформить чемпионство в выездном матче против «Монако».
Чемпионат Франции
Плей-офф
Финал (до 3 побед)
Третий матч
«Париж» ведет в серии – 2-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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