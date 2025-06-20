«Купер был невероятен». Флэгг провел просмотровую тренировку для «Далласа»

Будущий первый номер драфта-2025 провел тренировку для «Мэвс».

«Купер был невероятен. Он поразил своей универсальностью», – рассказал источник Smoking Cuban. Флэгг очень хорошо бросал и развеял сомнения относительно нестабильности своего броска.

Помимо просмотра, Флэгг также поучаствовал в ужине, на котором присутствовали официальные лица и игроки команды.

Первый номер драфта-2025 у «Далласа ». Церемония пройдет 27 июня.