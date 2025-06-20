5

Семен Антонов остается в ЦСКА еще на один сезон

Капитан армейцев продолжит играть за клуб.

Семен Антонов (35 лет, 202 см) и ЦСКА объявили о подписании нового контракта до окончания следующего сезона.

Антонов занимает 5-е место по количеству проведенных за ЦСКА матчей (440).

Форвард принял участие во всех 57 матчах клуба в прошедшем чемпионате Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 4 очка и 1,8 подбора за 14,7 минуты на паркете.

«Для меня большая честь продолжать играть за ЦСКА. Наше последнее чемпионство – результат работы всей команды, где каждый знал свою роль и вносил вклад в победу. Горжусь тем, что принимал Кубок Белова как капитан, горжусь нашим клубом и армейским духом, который ведет нас вперед. Мы пишем историю, и я уверен, перед нами – новые победы! С нетерпением жду продолжения похода к вершинам и встречи с нашими болельщиками. ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Антонов.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?2002 голоса
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт ЦСКА
logoЕдиная лига ВТБ
logoЦСКА
logoСемен Антонов
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Никита Курбанов подписал с ЦСКА новый 1-летний контракт
6сегодня, 09:43
Ливио Жан-Шарль: «В Москве лучшее метро в мире. Просто восторг»
118 июня, 20:25
Алекса Аврамович стал гостем подкаста «Вне формата»
18 июня, 13:24Видео
Главные новости
Последние три раза в истории НБА, когда команда отыгрывалась с 2-3 в финале, она в итоге становилась чемпионом
634 минуты назад
Никита Курбанов подписал с ЦСКА новый 1-летний контракт
6сегодня, 09:43
Шэмс Чарания: «Буквально один-два элемента отделяют «Хьюстон», «Майами» и «Миннесоту» от завершения сделки по Дюрэнту»
13сегодня, 08:10
Паскаль Сиакам стал автором трех лучших моментов 6-го матча финала
сегодня, 07:32Видео
Марк Дэйгнолт: «Это была нетипичная для нас игра. Разочаровывающе нетипичная»
2сегодня, 06:47
Шэй Гилджес-Александер: «Сегодня мы были отвратительны»
2сегодня, 06:34
«Он – боец! А рост не имеет значения». Отец Ти Джея Макконнелла ворвался в интервью сына
10сегодня, 06:13
Женская НБА. «Индиана» уступила «Голден Стэйт» в гостях, 35 очков Стюарт не спасли «Нью-Йорк» от поражения в матче с «Финиксом»
2сегодня, 05:44
Джеймс Джонсон заработал удаление за 2 минуты на площадке
11сегодня, 05:10Видео
Тайриз Халибертон: «Ближайшие два дня все будут говорить о том, как мы отлично сыграли. Нельзя на это вестись»
3сегодня, 04:46
Ко всем новостям
Последние новости
Рик Карлайл – самый возрастной главный тренер в истории финалов НБА
7 минут назад
Чет Холмгрен: «Не может быть никаких объяснений, никаких оправданий»
118 минут назад
До карьеры в НБА Сэм Прести занимался музыкой и играл на ударных
30 минут назад
«Купер был невероятен». Флэгг провел просмотровую тренировку для «Далласа»
141 минуту назад
«Нью-Йорк» собирается бороться за Джейсона Кидда, «пока не закроется дверь»
458 минут назад
Брэндин Подземски поиздевался над Кейтлин Кларк, показывая жест пробежки
1сегодня, 10:13Видео
Евробаскет-2025. Женщины. Испания встретится с Германией, Чехия сыграет с Португалией и другие матчи
1сегодня, 08:55
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» встретится с «Парижем» в 3-м матче серии
сегодня, 08:34
ACB. Финал. «Реал» примет «Валенсию» в 1-й игре серии
сегодня, 08:25
Паскаль Сиакам обошел Андре Игудалу и Сэма Кэсселла в списке лучших бомбардиров плей-офф
7сегодня, 07:50