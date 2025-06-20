Семен Антонов остается в ЦСКА еще на один сезон

Капитан армейцев продолжит играть за клуб.

Семен Антонов (35 лет, 202 см) и ЦСКА объявили о подписании нового контракта до окончания следующего сезона.

Антонов занимает 5-е место по количеству проведенных за ЦСКА матчей (440).

Форвард принял участие во всех 57 матчах клуба в прошедшем чемпионате Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 4 очка и 1,8 подбора за 14,7 минуты на паркете.

«Для меня большая честь продолжать играть за ЦСКА. Наше последнее чемпионство – результат работы всей команды, где каждый знал свою роль и вносил вклад в победу. Горжусь тем, что принимал Кубок Белова как капитан, горжусь нашим клубом и армейским духом, который ведет нас вперед. Мы пишем историю, и я уверен, перед нами – новые победы! С нетерпением жду продолжения похода к вершинам и встречи с нашими болельщиками. ЦСКА всегда будет первым!» – сказал Антонов.