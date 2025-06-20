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Агенты Эйса Бэйли отменили просмотр с «Филадельфией»

Представители одного из лучших проспектов продолжают маневрирование.

Эксперты ждали, что Эйс Бэйли уйдет на драфте-2025 под третьим номером. Третий пик – у «Филадельфии». Представители «76-х» должны были сегодня участвовать в просмотровой тренировке игрока, однако его агенты отменили ее в последний момент.

По информации источников Philadelphia Inquirer, агент Бэйли Омар Купер требовал, чтобы «Филадельфия» пообещала выбрать его клиента перед просмотром.

На данный момент Бэйли не приехал на просмотр ни в один клуб лиги. Один из функционеров НБА считает, что из-за такой тактики игрок упадет на драфте, другой – сказал изданию, что Бэйли просто хочет играть на Восточном побережье. В Бэйли заинтересованы «Вашингтон» (6-й пик), «Новый Орлеан» (7-й пик) и «Бруклин» (8-й пик).

Источники Philadelphia Inquirer говорят, что «Сиксерс» планируют обменять свой пик и еще не решили, кого они выберут – Эйса Бэйли или Ви Джей Эджкомба.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?2070 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Philadelphia Inquirer
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