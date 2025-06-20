Марк Дэйгнолт: «Это была нетипичная для нас игра. Разочаровывающе нетипичная»
Главный тренер «Оклахомы» поделился впечатлениями от 6-го матча.
«Это была нетипичная для нас игра. Разочаровывающе нетипичная. Проблемы были у всех, не только у одного игрока. Мы не соответствовали уровню финала ни в атаке, ни в защите. В седьмом матче нужно сыграть намного лучше», – сказал Дэйгнолт.
«Тандер» проиграли 6-ю встречу финала (91:108), допустив 21 потерю (у «Индианы» – 10) и реализовав всего 8 из 30 трехочковых (26,7%, у «Пэйсерс» – 15 из 42, 35,7%).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
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