Марк Дэйгнолт: «Это была нетипичная для нас игра. Разочаровывающе нетипичная»

Главный тренер «Оклахомы» поделился впечатлениями от 6-го матча.

«Это была нетипичная для нас игра. Разочаровывающе нетипичная. Проблемы были у всех, не только у одного игрока. Мы не соответствовали уровню финала ни в атаке, ни в защите. В седьмом матче нужно сыграть намного лучше», – сказал Дэйгнолт .

«Тандер» проиграли 6-ю встречу финала (91:108), допустив 21 потерю (у «Индианы» – 10) и реализовав всего 8 из 30 трехочковых (26,7%, у «Пэйсерс» – 15 из 42, 35,7%).