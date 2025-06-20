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Евробаскет-2025. Женщины. Испания встретится с Германией, Чехия сыграет с Португалией и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча женского Евробаскета-2025.

Германия сыграет с Испанией и другие встречи.

Евробаскет-2025

Женщины

Греция, Италия, Чехия, Германия

Группа С

Португалия – Чехия

20 июня. 18.30

Черногория – Бельгия

20 июня. 21.15

Положение команд: Чехия – 1-0, Бельгия – 1-0, Португалия – 0-1, Черногория – 0-1.

Группа D

Швеция – Великобритания

20 июня. 18.15

Испания – Германия

20 июня. 21.00

Положение команд: Германия – 1-0, Испания– 1-0, Великобритания – 0-1, Швеция – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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