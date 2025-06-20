Евробаскет-2025. Женщины. Испания встретится с Германией, Чехия сыграет с Португалией и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча женского Евробаскета-2025.
Германия сыграет с Испанией и другие встречи.
Евробаскет-2025
Женщины
Греция, Италия, Чехия, Германия
Группа С
Португалия – Чехия
20 июня. 18.30
Черногория – Бельгия
20 июня. 21.15
Положение команд: Чехия – 1-0, Бельгия – 1-0, Португалия – 0-1, Черногория – 0-1.
Группа D
Швеция – Великобритания
20 июня. 18.15
Испания – Германия
20 июня. 21.00
Положение команд: Германия – 1-0, Испания– 1-0, Великобритания – 0-1, Швеция – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?1920 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости