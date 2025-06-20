Никита Курбанов подписал с ЦСКА новый 1-летний контракт

Российский форвард продолжит выступать за московский клуб.

Никита Курбанов (38 лет, 202 см) и ЦСКА заключили новое соглашение на 1 год.

Курбанов – рекордсмен армейцев по количеству проведенных за клуб матчей (805, на 2-м месте Андрей Воронцевич с 696 играми).

В прошедшем сезоне Единой лиги ВТБ ветеран принял участие в 49 матчах (все в старте), набирая в среднем 3,7 очка и 3,8 подбора и 1,3 передачи за 16,5 минуты на паркете.

«Выступления за команду моего родного клуба, под руководством классного тренерского штаба, рядом с замечательными партнерами и персоналом, чувство единения с нашими потрясающими болельщиками, возможность бороться за титулы доставляют мне огромное удовольствие. Счастлив, что продолжу носить форму ЦСКА и добывать для нас всех новые победы. Чувствую в себе силы выступать на высоком уровне и с нетерпением жду возвращения на площадку», – сказал Курбанов.