«Нью-Йорк» собирается бороться за Джейсона Кидда, «пока не закроется дверь»

«Никс» интересуется главным тренером «Далласа».

Согласно инсайдеру ClutchPoints Крису Парсиайнену, клуб продолжает бороться за Джейсона Кидда , хотя «Даллас » отказал «Никс» в возможности провести переговоры со специалистом, контракт которого рассчитан еще на два года.

«Источники сообщают ClutchPoints, что «Никс» будут добиваться Кидда, пока эта дверь не закроется окончательно. Если Кидд и «Мэверикс» примут окончательное решение продолжить сотрудничество, «Никс» придется двигаться дальше. Однако им не понадобится резко менять стратегию. Им нужно будет проанализировать и дополнить информацию, собранную о других основных кандидатах», – пишет издание.

За карьеру Кидд одержал 362 победы при 339 поражениях в регулярных чемпионах и 31 победу при 33 поражениях в плей-офф.

В качестве игрока он провел за «Нью-Йорк » сезон-2012/13.