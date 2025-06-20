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«Нью-Йорк» собирается бороться за Джейсона Кидда, «пока не закроется дверь»

«Никс» интересуется главным тренером «Далласа».

Согласно инсайдеру ClutchPoints Крису Парсиайнену, клуб продолжает бороться за Джейсона Кидда, хотя «Даллас» отказал «Никс» в возможности провести переговоры со специалистом, контракт которого рассчитан еще на два года.

 «Источники сообщают ClutchPoints, что «Никс» будут добиваться Кидда, пока эта дверь не закроется окончательно. Если Кидд и «Мэверикс» примут окончательное решение продолжить сотрудничество, «Никс» придется двигаться дальше. Однако им не понадобится резко менять стратегию. Им нужно будет проанализировать и дополнить информацию, собранную о других основных кандидатах», – пишет издание.  

За карьеру Кидд одержал 362 победы при 339 поражениях в регулярных чемпионах и 31 победу при 33 поражениях в плей-офф.

В качестве игрока он провел за «Нью-Йорк» сезон-2012/13.

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Clutch Points
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