«У нас есть один акционер, который пока отстранен». Евролига рассматривает расширение до 24 клубов и создание двух конференций

Исполнительный директор Евролиги рассказал о будущем турнира.

Паулюс Мотеюнас признал, что 20 команд – это максимум для кругового турнира. Поэтому в случае расширения до 24 клубов Евролига создаст две конференции.

«Мы знаем, что круговой турнир не может превышать 20 команд. Здесь мы все просчитали. Мы обсуждали это с Боштяном Нахбаром и профсоюзом игроков Евролиги. И это точно: если мы выйдем за пределы 20 клубов, система изменится.

Тогда появятся конференции. Но все команды по-прежнему будут играть друг с другом. Мы точно не хотим возвращаться к жеребьевкам и неопределенности, когда непонятно, с кем предстоит встретиться.

Что касается 20 команд, да, есть другие клубы, которые хотят присоединиться. К нам придут сильные коллективы. Не стоит забывать, что у нас есть один акционер, который отстранен и не сыграет в следующем сезоне.

Поэтому мы работаем над планом расширения – до 24 команд – с небольшой корректировкой структуры турнира. Пока все в процессе. Но наша главная цель – сохранить высокий уровень конкуренции в лиге, принцип «Каждый матч важен», потому что именно это делает игры по-настоящему зрелищными в глазах болельщиков.

И мы не хотим это менять. Мы считаем, что это основа. Одновременно хочу подчеркнуть: мы уважаем календарь внутренних соревнований и понимаем, что являемся частью баскетбольной экосистемы. Мы постараемся следовать этому принципу.

Об этом мы говорили и с ФИБА: мы планируем расширение, но ищем способ учесть все факторы, а не просто увеличивать количество команд и матчей, создавая проблемы другим», – сказал Мотеюнас.