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«Даллас» отчислил Эй Джей Лоусона

«Даллас» расстался с Эй Джей Лоусоном.

«Мэверикс» объявили о расторжении контракта с атакующим защитником Эй Джей Лоусоном (24 года, 198 см).

В марте клуб заключил с Лоусоном частично гарантированный контракт на 4 года и 7,9 миллиона долларов. Контракт был полностью гарантирован на прошлый сезон и не гарантирован на остальные три сезона.

Канадский защитник в прошлом сезоне провел 42 матча за «Даллас», набирая в среднем 3,2 очка и 1,2 подбора.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт пресс-службы «Далласа» в соцсети X
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