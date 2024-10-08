«Даллас» отчислил Эй Джей Лоусона
«Даллас» расстался с Эй Джей Лоусоном.
«Мэверикс» объявили о расторжении контракта с атакующим защитником Эй Джей Лоусоном (24 года, 198 см).
В марте клуб заключил с Лоусоном частично гарантированный контракт на 4 года и 7,9 миллиона долларов. Контракт был полностью гарантирован на прошлый сезон и не гарантирован на остальные три сезона.
Канадский защитник в прошлом сезоне провел 42 матча за «Даллас», набирая в среднем 3,2 очка и 1,2 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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