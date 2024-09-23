Дилан Дису присоединился к тренировочному лагерю «Торонто»
«Торонто» просмотрит Дилана Дису.
23-летний форвард (206 см) не был выбран на драфте этого года, но присоединился к ростеру «Рэпторс» в Летней лиге и отыграл 3 матча в Лас-Вегасе.
В последнем сезоне в NCAA на его счету 15,5 очка, 5 подборов, 1,5 передачи, 1,3 перехвата и 1,1 блокшота в среднем в 25 матчах.
Дису подписал негарантированный контракт по форме Exhibit 10.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Блэйка Мерфи
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