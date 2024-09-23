Дилан Дису присоединился к тренировочному лагерю «Торонто»

«Торонто» просмотрит Дилана Дису.

23-летний форвард (206 см) не был выбран на драфте этого года, но присоединился к ростеру «Рэпторс» в Летней лиге и отыграл 3 матча в Лас-Вегасе.

В последнем сезоне в NCAA на его счету 15,5 очка, 5 подборов, 1,5 передачи, 1,3 перехвата и 1,1 блокшота в среднем в 25 матчах.

Дису подписал негарантированный контракт по форме Exhibit 10.