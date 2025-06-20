Зак Крам: «Цифры говорят, что «Оклахома» – фаворит в седьмом матче»

Аналитик ESPN объяснил, почему «Тандер» будет фаворитом в последнем матче сезона.

«Оклахома» в плей-офф выглядит куда сильнее дома: 10-2 на своей площадке (было бы 12-0, если бы не поражения на последних секундах) с разницей очков +20,6 в «Paycom Center». На выезде же их баланс скромнее – 5-5 при разнице в -6,7 очка за игру. Трехочковые у «Тандер» дома тоже летят лучше: 37,5% попаданий в плей-офф против жалких 29,9% в гостях.

Для сравнения у «Пэйсерс» статистика в плей-офф более ровная, но дома они все равно сильнее: 8-3 и +5,9 очка в «Gainbridge Fieldhouse» против 7-4 и -0,5 на гостевой площадке.

Эти цифры говорят, что «Оклахома» – фаворит в седьмом матче дома. Но в воскресенье на кону будет все. Эту захватывающую серию должен завершить еще один классический матч», – написал Крам.