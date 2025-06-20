  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Последние три раза в истории НБА, когда команда отыгрывалась с 2-3 в финале, она в итоге становилась чемпионом
6

Последние три раза в истории НБА, когда команда отыгрывалась с 2-3 в финале, она в итоге становилась чемпионом

У «Пэйсерс» статистически неплохие шансы.

За последние 20 лет судьба титула решалась в 7-й игре трижды, и все три раза чемпионом становилась команда, победившая в 6-м матче:

В 2005 6-ю встречу финала выиграл «Детройт», но чемпионами в итоге стали «Сперс».

Всего в истории было 19 седьмых финальных матчей. Команда, оказавшаяся сильнее в 6-м, завоевывала титул 9 раз.

Победить в 7-й игре на чужой площадке удавалось лишь 4-м командам: «Селтикс» (1969 и 1974), «Вашингтон Буллетс» (1978) и «Кэвальерс» (2016).

Под каким номером драфта видите Егора Демина?2003 голоса
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
logoИндиана
logoКливленд
logoЛейкерс
logoСан-Антонио
logoОклахома-Сити
logoГолден Стэйт
logoБостон
logoМайами
logoНБА плей-офф
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чем это «Пэйсерс» занимались перед игрой? Вселяли демона в Паскаля Сиакама?
47 минут назад
Один матч до сенсации века: «Оклахома» дрожит, Сиакам пробил 20% на MVP, рекорд «Голден Стэйт» под угрозой
3сегодня, 09:30
Вот это сила воли! «Индиана» разорвала «Оклахому» и сравняла счет в финале
38сегодня, 06:50
Главные новости
Семен Антонов остается в ЦСКА еще на один сезон
5сегодня, 10:30
Никита Курбанов подписал с ЦСКА новый 1-летний контракт
7сегодня, 09:43
Шэмс Чарания: «Буквально один-два элемента отделяют «Хьюстон», «Майами» и «Миннесоту» от завершения сделки по Дюрэнту»
13сегодня, 08:10
Паскаль Сиакам стал автором трех лучших моментов 6-го матча финала
сегодня, 07:32Видео
Марк Дэйгнолт: «Это была нетипичная для нас игра. Разочаровывающе нетипичная»
2сегодня, 06:47
Шэй Гилджес-Александер: «Сегодня мы были отвратительны»
2сегодня, 06:34
«Он – боец! А рост не имеет значения». Отец Ти Джея Макконнелла ворвался в интервью сына
10сегодня, 06:13
Женская НБА. «Индиана» уступила «Голден Стэйт» в гостях, 35 очков Стюарт не спасли «Нью-Йорк» от поражения в матче с «Финиксом»
2сегодня, 05:44
Джеймс Джонсон заработал удаление за 2 минуты на площадке
11сегодня, 05:10Видео
Тайриз Халибертон: «Ближайшие два дня все будут говорить о том, как мы отлично сыграли. Нельзя на это вестись»
3сегодня, 04:46
Ко всем новостям
Последние новости
Рик Карлайл – самый возрастной главный тренер в истории финалов НБА
8 минут назад
Чет Холмгрен: «Не может быть никаких объяснений, никаких оправданий»
119 минут назад
До карьеры в НБА Сэм Прести занимался музыкой и играл на ударных
31 минуту назад
«Купер был невероятен». Флэгг провел просмотровую тренировку для «Далласа»
142 минуты назад
«Нью-Йорк» собирается бороться за Джейсона Кидда, «пока не закроется дверь»
459 минут назад
Брэндин Подземски поиздевался над Кейтлин Кларк, показывая жест пробежки
1сегодня, 10:13Видео
Евробаскет-2025. Женщины. Испания встретится с Германией, Чехия сыграет с Португалией и другие матчи
1сегодня, 08:55
Чемпионат Франции. Финал. «Монако» встретится с «Парижем» в 3-м матче серии
сегодня, 08:34
ACB. Финал. «Реал» примет «Валенсию» в 1-й игре серии
сегодня, 08:25
Паскаль Сиакам обошел Андре Игудалу и Сэма Кэсселла в списке лучших бомбардиров плей-офф
7сегодня, 07:50