Последние три раза в истории НБА, когда команда отыгрывалась с 2-3 в финале, она в итоге становилась чемпионом

У «Пэйсерс» статистически неплохие шансы.

За последние 20 лет судьба титула решалась в 7-й игре трижды, и все три раза чемпионом становилась команда, победившая в 6-м матче:

«Лейкерс » против «Бостона » в 2010 году (89:67 в 6-й игре, 83:79 – в 7-й).

«Майами » против «Сан-Антонио » в 2013 (103:100, 95:88).

«Кливленд » против «Голден Стэйт» в 2016 (115:101, 93:89).

В 2005 6-ю встречу финала выиграл «Детройт», но чемпионами в итоге стали «Сперс».

Всего в истории было 19 седьмых финальных матчей. Команда, оказавшаяся сильнее в 6-м, завоевывала титул 9 раз.

Победить в 7-й игре на чужой площадке удавалось лишь 4-м командам: «Селтикс» (1969 и 1974), «Вашингтон Буллетс» (1978) и «Кэвальерс» (2016).