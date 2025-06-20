Последние три раза в истории НБА, когда команда отыгрывалась с 2-3 в финале, она в итоге становилась чемпионом
У «Пэйсерс» статистически неплохие шансы.
За последние 20 лет судьба титула решалась в 7-й игре трижды, и все три раза чемпионом становилась команда, победившая в 6-м матче:
«Лейкерс» против «Бостона» в 2010 году (89:67 в 6-й игре, 83:79 – в 7-й).
«Майами» против «Сан-Антонио» в 2013 (103:100, 95:88).
«Кливленд» против «Голден Стэйт» в 2016 (115:101, 93:89).
В 2005 6-ю встречу финала выиграл «Детройт», но чемпионами в итоге стали «Сперс».
Всего в истории было 19 седьмых финальных матчей. Команда, оказавшаяся сильнее в 6-м, завоевывала титул 9 раз.
Победить в 7-й игре на чужой площадке удавалось лишь 4-м командам: «Селтикс» (1969 и 1974), «Вашингтон Буллетс» (1978) и «Кэвальерс» (2016).
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: SI
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