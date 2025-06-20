«Индиана» – первая команда в истории НБА, 8 игроков которой набрали 200+ очков за один плей-офф
«Пэйсерс» стали авторами уникального достижения.
После сегодняшнего победного 6-го матча матча финала против «Оклахомы» (108:91) восемь баскетболистов «Индианы» пробили отметку в 200 набранных очков в этом плей-офф, такое произошло впервые в истории лиги.
Паскаль Сиакам (456)
Тайриз Халибертон (390)
Майлз Тернер (311)
Аарон Несмит (288)
Эндрю Нембхард (272)
Беннедикт Матурин (219)
Оби Топпин (216)
Ти Джей Макконнелл (202)
Под каким номером драфта видите Егора Демина?2070 голосов
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В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: USA Today
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