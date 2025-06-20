«Индиана» – первая команда в истории НБА, 8 игроков которой набрали 200+ очков за один плей-офф

«Пэйсерс» стали авторами уникального достижения.

После сегодняшнего победного 6-го матча матча финала против «Оклахомы» (108:91) восемь баскетболистов «Индианы» пробили отметку в 200 набранных очков в этом плей-офф, такое произошло впервые в истории лиги.