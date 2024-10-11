«Даллас» подписал двусторонний контракт с Эй Джей Лоусоном

Эй Джей Лоусон вернулся в состав «Далласа».

«Мэверикс» подписали двусторонний контракт с атакующим защитником Эй Джей Лоусоном (24 года, 198 см), который был отчислен два дня назад.

Канадский защитник в прошлом сезоне провел 42 матча за «Даллас », набирая в среднем 3,2 очка и 1,2 подбора.