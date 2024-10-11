«Даллас» подписал двусторонний контракт с Эй Джей Лоусоном
Эй Джей Лоусон вернулся в состав «Далласа».
«Мэверикс» подписали двусторонний контракт с атакующим защитником Эй Джей Лоусоном (24 года, 198 см), который был отчислен два дня назад.
Канадский защитник в прошлом сезоне провел 42 матча за «Даллас», набирая в среднем 3,2 очка и 1,2 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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