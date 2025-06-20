Рик Карлайл о 7-м матче: «Это то, о чем ты мечтаешь с детства»

Главный тренер «Пэйсерс» поделился мыслями о предстоящей седьмой игре.

«Сейчас любые разговоры о прошлом бессмысленны. Теперь важна только одна игра – решающая.

Это то, о чем ты мечтаешь с детства. Да, нам предстоит сложный выездной матч, но такая возможность – это честь», – сказал Карлайл .

7-й матч финала состоится 23 июня в Оклахома-Сити , игра начнется в 3.00 по московскому времени.