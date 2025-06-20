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Рик Карлайл о 7-м матче: «Это то, о чем ты мечтаешь с детства»

Главный тренер «Пэйсерс» поделился мыслями о предстоящей седьмой игре.

«Сейчас любые разговоры о прошлом бессмысленны. Теперь важна только одна игра – решающая.

Это то, о чем ты мечтаешь с детства. Да, нам предстоит сложный выездной матч, но такая возможность – это честь», – сказал Карлайл.

7-й матч финала состоится 23 июня в Оклахома-Сити, игра начнется в 3.00 по московскому времени.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Рика Карлайла
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