До карьеры в НБА Сэм Прести занимался музыкой и играл на ударных

Подкаст Пабло Торре нашел альбом группы Сэма Прести.

Пластинка в стиле джаз-рэп называется «Молочные деньги» и была выпущена компанией Relativity Records. Под этим лэйблом выходили альбомы таких исполнителей, как Common, Fat Joe и Bone Thugs-n-Harmony.

Пабло Торре рассказал, что президент «Оклахомы» пытался уничтожить любые упоминания об альбоме в интернете.

Сэм Прести неоднократно рассказывал о своей любви к музыке и в интервью 2019 года рассказал, что играл на ударных и хотел поступать в музыкальную школу.