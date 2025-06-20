До карьеры в НБА Сэм Прести занимался музыкой и играл на ударных
Подкаст Пабло Торре нашел альбом группы Сэма Прести.
Пластинка в стиле джаз-рэп называется «Молочные деньги» и была выпущена компанией Relativity Records. Под этим лэйблом выходили альбомы таких исполнителей, как Common, Fat Joe и Bone Thugs-n-Harmony.
Пабло Торре рассказал, что президент «Оклахомы» пытался уничтожить любые упоминания об альбоме в интернете.
Сэм Прести неоднократно рассказывал о своей любви к музыке и в интервью 2019 года рассказал, что играл на ударных и хотел поступать в музыкальную школу.
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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Подкаст Pablo Torre Finds Out
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