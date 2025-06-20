Чет Холмгрен: «Не может быть никаких объяснений, никаких оправданий»

Форвард «Тандер» провел один из худших матчей сезона в 6-й игре финала.

За 24 минуты Холмгрен набрал 4 очка (2 из 9 с игры, 0 из 3 из-за дуги) и 6 подборов. «Оклахома» уступила «Индиане» – 91:108.

«Не может быть никаких объяснений, никаких оправданий. Мы должны играть лучше, мы должны исполнять лучше, от первого игрока до последнего, включая и меня. Я сделаю все, чтобы проявить себя в седьмом матче», – заявил Холмгрен .