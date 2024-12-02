Менеджер НБА оценил стоимость Зайона Уильямсона в 1 драфт-пик первого раунда
Зайон Уильямсон меняет агента и, по слухам, хочет уйти из «Пеликанс».
В качестве желаемого места продолжения карьеры игрока называется «Нью-Йорк».
Уильямсон в данный момент не выходит на площадку из-за травмы. Восстановление ожидается ближе к январю следующего года.
Издание HoopsHype рассказало, что один из менеджеров клуба НБА оценил текущую стоимость форварда в 1 драфт-пик первого раунда и добавил, что в лиге ждут ухода из команды Брэндона Ингрэма и, возможно, Си Джей Макколлума.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: HoopsHype
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости