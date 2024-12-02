Менеджер НБА оценил стоимость Зайона Уильямсона в 1 драфт-пик первого раунда

Зайон Уильямсон меняет агента и, по слухам, хочет уйти из «Пеликанс».

В качестве желаемого места продолжения карьеры игрока называется «Нью-Йорк ».

Уильямсон в данный момент не выходит на площадку из-за травмы. Восстановление ожидается ближе к январю следующего года.

Издание HoopsHype рассказало, что один из менеджеров клуба НБА оценил текущую стоимость форварда в 1 драфт-пик первого раунда и добавил, что в лиге ждут ухода из команды Брэндона Ингрэма и, возможно, Си Джей Макколлума .